Club Brugge verzekert zich deze week van de handtekening van twee flankspelers. Gisteren tekende Tajon Buchanan, een 22-jarige Canadees die in januari de overstap zal maken van New England Revolution. Leicester-speler Kamal Sowah (21) komt per direct naar blauw-zwart. Zonder ongelukken worden vandaag de handtekeningen gezet onder een contract dat hem tot de duurste inkomende transfer uit de clubgeschiedenis maakt.