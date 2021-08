In januari was Thibau Nys nog enorm ontgoocheld nadat bondscoach Sven Vanthourenhout zes andere beloften had geselecteerd voor het WK veldrijden U23 in Oostende. Nu maakt 18-jarige zoon van tweevoudig wereldkampioen veldrijden Sven deel uit van de achtkoppige preselectie van bondscoach Vanthourenhout voor het WK op de weg voor U23.