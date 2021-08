Nog 25 dagen en dan start het WK wielrennen in Leuven. Bij de mannen is Wout van Aert de enige uitgesproken Belgische kopman in de wegrit. Ook in de tijdrit is hij een kandidaat-wereldkampioen, maar op hoogtestage in Livigno legt hij iets meer accenten in functie van de wegrit. Hij trok zelfs even naar een gletsjer op 3.000 meter hoogte.