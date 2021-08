Charlie Watts, de gentleman die The Rolling Stones altijd in de maat hield

“Voor één keer zit mijn timing er een beetje naast.” Charlie Watts (80) kondigde een paar weken geleden nog met een kwinkslag aan dat hij de Amerikaanse tournee van The Rolling Stones niet zou halen. Hij moest herstellen van een medische ingreep, luidde het. Nu is hij gestorven. Watts was een stijlvolle gentleman. Gelukkig getrouwd, en de hordes gillende meisjes maakten hem zelfs wat ongemakkelijk. De stille kracht die de groep in de maat hield. Of, zoals Keith Richards het altijd zegt: “No Charlie, no Stones”.