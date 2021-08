Vervanger van The Rolling Stones-drummer Charlie Watts stond al klaar, met de zegen van de grootmeester zelf

“Iedereen denkt dat Mick en Keith de Stones zijn”, zei Keith Richards ooit in een interview. “Maar dat is absoluut niet waar. Charlie Watts is de Stones.” Benieuwd hoe het nu verder moet met een van ’s werelds populairste rockgroepen. Voor de eerstkomende tournee was er alvast een vervanger voorzien. Met de zegen van de grootmeester zelf.

Watts was niet alleen de coolste van de iconische rockband The Rolling Stones. Met zijn 80 jaar was hij ook de oudste. “Al die jaren van achter je drumstel naar de kont van Mick Jagger moeten kijken, dat begint te wegen”, grapte hij in een zeldzaam interview.

Watts zou er sowieso niet bij geweest zijn wanneer de Stones in september aan een Amerikaanse tournee beginnen. Hij werd deze zomer geopereerd en moest revalideren. Wat precies het probleem was, hield zijn manager geheim. “De operatie is gelukt, het komt er nu op aan om goed te revalideren”, klonk het. Maar Watts herstelde niet meer.

Met Steve Jordan, die al jaren samen met Stones-gitarist Keith Richards speelt, hadden ze al een goede vervanger gevonden voor de komende tournee. Of hij ook de nieuwe Stone wordt, staat nog niet vast. Maar de kans is wel groot. Te meer omdat Watts zelf zijn goedkeuring gaf om zich te laten vervangen door Jordan.

Watts was het oudste lid van The Rolling Stones, maar ook de andere muzikanten naderen de 80. De drummer onderging in 2004 al een succesvolle behandeling voor keelkanker. Hij was, ondanks zijn leeftijd, nog de meest fitte van de band.

Of met de dood van Watts het einde van het Rolling Stones-tijdperk is aangebroken, is nog niet duidelijk. Al hebben Mick Jagger en Keith Richards al aangegeven dat ze het nog altijd met evenveel plezier doen en nog een tijdje willen doorgaan.