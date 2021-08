Nog steeds geen beterschap: David Goffin geeft nu ook forfait voor laatste voorbereidingstoernooi op US Open

Het hardcourttoernooi in North Carolina moest voor Goffin de laatste voorbereiding worden op het US Open, dat volgende week van start gaat. Goffin was er tweede reekshoofd en zou woensdag in de tweede ronde aantreden tegen de Braziliaan Thiago Monteiro (ATP-93) . Hij wordt op de hoofdtabel vervangen door de Amerikaanse lucky loser Eduardo Nava (ATP-1761).

Na een enkelblessure, die hij midden juni in Halle opliep, maakte Goffin pas vorige week zijn rentree. Hij deed dat in Cincinnati, waart hij meteen uitgeschakeld werd door de Argentijn Guido Pella (ATP-84). Het US Open zal hij dus met slechts één wedstrijd in de benen moeten aanvatten.