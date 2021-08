Openbaar aanklager spreekt de media toe over de vergiftiging op de universiteit van het Duitse Darmstadt.

Is er een gifmenger aan het werk op de campus van de technische universiteit in Darmstadt? Het heeft er alle schijn van nadat zeven mensen met ernstige symptomen naar het ziekenhuis moesten. Ze werden ziek na het drinken van water en melk in de kantine. De politie sluit een ongeluk uit en heeft een moordonderzoek geopend.