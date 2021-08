Viktor Verhulst en Annelotte uit ‘De mol’ trakteren ruiler van piano op privéconcert

Tijdens zijn grote ruiltocht krijgt Victor Verhulst de hulp van een bijzondere ‘jager’: Annelotte De Brandt (26), die dit jaar De mol op Play4 won. Zij en Viktor krijgen een piano aangeboden, maar Annelotte wil het klavier toch even testen voor de ruil voltrokken kan worden. Dat levert de ruiler een mooi privéconcert op, waarin Annelotte I Like the Flowers van Beat Boppers speelt. Viktor zet zelfs zijn beste zangstem op, om het lied van tekst te voorzien.