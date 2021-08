Buitenlandse rockbladen vol lof over vakman Charlie Watts: “Meest gerespecteerde drummer aller tijden”

In toonaangevende muziekmedia is er niets dan lof voor de dinsdag overleden Charlie Watts. Op de website roemt het iconische blad Rolling Stone de drummer en schrijft dat het moeilijk voor te stellen is dat zijn band The Rolling Stones zonder Watts verder moet.

“Zijn lichte slag, uniek ritmisch gevoel en onberispelijk gevoel maakten hem zowel de motor achter de muziek van de Stones als een van de bekendste en meest gerespecteerde drummers aller tijden”, schrijft Rolling Stone. “Zijn geweldige stijl van drummen komt vooral naar voren in klassiekers als ‘Paint It Black’, ‘Gimme Shelter’ en ‘Brown Sugar’.”

Ook refereert het blad aan een uitspraak van gitarist Keith Richards. “Iedereen denkt dat Mick en Keith de Stones zijn”, zei hij in 1979. Volgens Richards is dat absoluut niet waar en dat kun je volgens hem horen als je goed naar de songs luistert. “Charlie Watts is de Stones.”

“De machinekamer van de Rolling Stones is niet meer”, opent het Amerikaanse Billboard een in memoriam. “Watts verwerkte het jazzgevoel in de mix van rock, blues en R&B van de Stones. Altijd op tijd, maar vaak spelend rond het ritme, was zijn drumstijl een perfecte aanvulling op de ruime en bedrieglijk complexe ritmepatronen van de band”, karakteriseert het blad de alom geroemde drummer. Watts was volgens Billboard niet alleen een geweldige studiodrummer, ook live behoorde hij tot de besten ter wereld.