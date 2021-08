Scarlett Johansson’s dubbelgangster trekt serieus de aandacht op straat

Ekaterina Shumskaya (24) uit Maykop, Rusland, kreeg als kind vaak te horen hoeveel ze op de Amerikaanse actrice Scarlett Johansson lijkt. De gelijkenis is dan ook zo treffend dat ze besloot er meer mee toe doen. Ze nam ontslag als salesmanager en werd blogger en TikTokker.

Wanneer ze in een cosplay-outfit van The Black Widow, de nieuwste film van Johansson, de straat op trekt, doet ze iedereen geloven dat ze de echte actrice is.