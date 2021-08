Nederlandse soldaten gaan ook stad Kaboel in om evacués op te halen

Nederlandse soldaten pikken ook in de Afghaanse hoofdstad Kaboel mensen op die geëvacueerd moeten worden. Dat meldt de Nederlandse regering donderdag.

Op de luchthaven van Kaboel zijn negentig militairen van de commando’s, mariniers en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) aanwezig.

In het belang van de veiligheid wil de Nederlandse regering verder geen mededelingen over de operatie doen, schrijven de ontslagnemende bewindslieden Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken), Ank Bijleveld (Defensie) en Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) aan het parlement.

Volgens de regering wordt alles op alles gezet om mensen op de luchthaven te krijgen. “Een deel van de aanwezige militairen assisteert de evacués om het vliegveld te bereiken”, staat in de brief. De soldaten gaan naar verluidt niet ver de stad in.

De hoofdtaak van de Nederlandse soldaten is het beveiligen van de Nederlandse diplomaten op het vliegveld, de Nederlandse vliegtuigen en de te evacueren mensen. Op de luchthaven zorgen de militairen ervoor dat mensen die geëvacueerd moeten worden, het terrein van de luchthaven ook opkomen.

Duizenden mensen hebben zich rond het vliegveld verzameld. De toegang tot de luchthaven is momenteel het grootste obstakel bij de evacuatie, gezien de grote drukte bij de toegangspoorten, aldus Bijleveld en Kaag in antwoord op vragen van het parlement.

Het is een chaotische situatie rond het vliegveld. Duizenden Afghanen hopen het vliegveld op te komen om zo het land te verlaten. De Amerikanen willen op 31 augustus de evacuatie-missie beëindigen. Dat is volgens de Nederlandse regering te kort om alle te evacueren mensen het land uit te halen.

De Nederlandse regering verwacht dat “de chaos rond en druk op het vliegveld nog aanzienlijk toe zal nemen” naarmate de deadline van 31 augustus nadert.