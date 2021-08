‘Minister Beke’ is even ‘meester Wouter’ in zomerschool Kinrooi

Minister Beke was even ‘meester Wouter’. — © Patrick Brebels

De leerlingen van de zomerschool van het gemeentebestuur van Kinrooi kregen vandaag een minister op bezoek. ‘Meester Wouter’ stond even voor de kinderen van de vijfde klas.

Burgemeester Jo Brouns (CD&V) van Kinrooi. “We namen met veel overtuiging het initiatief om een zomerschool te organiseren. Vijf leerkrachten werken de twee laatste weken van de grote vakantie met 28 leerlingen om een leerachterstand weg te werken.” Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke kwam zijn waardering voor dit project deze voormiddag in de verf zetten door als ‘meester Beke’ even voor de klas te staan.” Minister Beke: “Zo’n zomerschool waarbij een gratis leertraject -gekoppeld aan sport en spel- aangeboden wordt, betekent een bijzondere meerwaarde in ons onderwijslandschap. Ik wil iedereen bedanken die meewerkt aan deze krachtige initiatieven.”