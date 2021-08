Emotionele Eric Gerets: “Wat Kevin De Bruyne nu doet, deed Wilfried veertig jaar geleden al”

Oud-ploegmaat Eric Gerets (67) is diep geraakt door het overlijden van Wilfried Van Moer. “Dit is triest. Ik verlies een vriend en een leermeester. Voor mij is hij de beste Belgische voetballer die er ooit was. Paul Van Himst en Caje zullen het me niet kwalijk nemen, maar Wilfried was speciaal.”

“Toen ik een jonge verdediger was bij Standard speelde Wilfried voor mij, centraal op het middenveld”, zegt Gerets. “Hij heeft me alles geleerd. Altijd als ik de bal veroverde, kon ik die gelijk bij hem inleveren. Wilfried wist dan precies wat hij er mee zou doen.”

“Wat Kevin De Bruyne nu doet, dat deed Wilfried veertig jaar geleden al. Hij had altijd alles gezien en dacht sneller dan gelijk welke andere speler. Hij hoort bij de beste Belgische voetballers, gelijk met Paul Van Himst, Jan Ceulemans en Kevin De Bruyne. Voor mij persoonlijk was hij de beste. Pol en Caje zullen het me niet kwalijk nemen, maar Wilfried was speciaal.”

“Naast het veld werden we vrienden. Mijn dierbaarste herinneringen zijn de momenten in zijn café in Hasselt (de Wembley), waar ik gin-tonics ging drinken met hem en René Vandereycken. Anita maakte altijd speciale gin-tonics voor mij. Hij kon dan jaloers zijn.”

“Toen hij zijn café had verkocht, bleven we elkaar zien op de thuiswedstrijden van Standard. Wilfried was een kritische waarnemer. Hij spaarde zijn club niet. Maar hij bleef Standard altijd trouw. Ook dat was Wilfried.”

“Dit seizoen zag ik hem niet meer op de eerste thuismatchen van Standard. Nu weet ik waarom. Het Belgisch voetbal is zijn beste voetballer verloren.”