Geen snotneus, zelfs nog geen kleine kuch. Wie besmet is met de deltavariant verspreidt het virus al twee dagen voor het eerste symptoom opduikt. Dat is meer dan dubbel zo lang als bij eerdere varianten. Het verklaart waarom die variant zo’n felle steekvlam is, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). “Vooral goede ventilatie kan de verspreiding wat temperen.”