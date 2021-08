Niet-alcoholische leververvetting rukt op

Maar liefst één op vier volwassenen heeft te maken met een niet-alcoholische leververvetting, in de meeste gevallen zelfs zonder het zelf te weten. Vaak is de aandoening een gevolg van een ongezonde levensstijl en overgewicht, maar voedingsdeskundigen merken op dat ook steeds vaker mensen met een normaal gewicht en voldoende beweging ermee te maken krijgen. De grote boosdoener is glucose-fructosesiroop, een vloeibare zoetstof die in heel veel industrieel bewerkte voedingsmiddelen zit, van lightproducten tot ‘gezonde’ tussendoortjes. Diëtisten trekken daarom aan de alarmbel.