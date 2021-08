Elia Viviani wint nog eens: Italiaan is snelste in openingsrit Tour Poitou-Charentes

De eerste etappe in de Tour Poitou-Charantes werd gewonnen door Elia Viviani. De Italiaan van Cofidis sprintte in Parthenay naar de zege voor zijn land- en ploeggenoot Simone Consonni en de Fransman Marc Sarreau. Timothy Dupont werd vijfde.

De vierdaagse rittenkoers startte t een etappe die op papier voor sprinters was, al was dat met een helling van 2,8 procent op het einde voer voor sterke mannen. De vroege vlucht kwam op naam van Mattia Viel, Thomas Denis en Robin Skivild. Het peloton gunde hen maximaal 3’45, Cofidis en B&B Hotels leidden de dans in de achtervolging.

Voor Skivild ging het niet snel genoeg vooraan, hij ontdeed zich van zijn medevluchters en zou in het slot nog het gezelschap krijgen van Jon Irisarri en Jokin Murguialday. Het peloton was niet ver en rekende de vluchters tijdig in. De sprint werd nog ontsierd door een val op 5 kilometer, waardoor het peloton in stukken brak en niet alle sprinters hun kans konden gaan. In de sprint vloerde Viviani ploegmaat Consonni. Beide Cofidis-renners reden elk hun sprint. Voor Viviani is het zijn vierde zege van het seizoen, na twee ritzeges in de Adriatica Ionica Race en de semi-klassieker Cholet-Pays de la Loire. In Poitou-Charentes is hij ook de eerste leider.