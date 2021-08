The Rolling Stones-drummer Charlie Watts op tachtigjarige leeftijd overleden

Watts werd onlangs nog geopereerd en gaf forfait voor de No Filter tournee. Omdat hij lang zou moeten revalideren, zei het management in een persbericht. Waar hij precies aan geopereerd werd, is niet duidelijk. Maar de operatie was wel geslaagd, klonkt het.

Nu is hij dus overleden in het ziekenhuis.

Watts zei zelf voor zijn operatie nog: “Voor een keer was mijn timing een beetje verkeerd. Ik werk er hard aan om volledig fit te worden, maar ik heb op advies van de artsen geaccepteerd dat dit een tijdje zal duren.”

Charlie Watts, links, in gezelschap van de andere bandleden van The Rolling Stones. — © AP

In een tweet van het officiële Twitterkanaal van The Rolling Stones staat de reactie van de woordvoerder van Watts: “Charlie was een geliefde man, vader en grootvader en een van de grootste drummers van zijn generatie.”

