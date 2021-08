Hoort ananas nu op pizza of niet? Het is een eeuwige discussie met voor- en tegenstanders. Maar Domino’s pizza is deze vraag blijkbaar al lang voorbij: de fastfoodketen maakte onlangs een watermeloenpizza. “Het is een trend op TikTok die we ook eens wilden uitproberen”, liet het bedrijf weten. Maar geen nood, ze gaan het niet verkopen.