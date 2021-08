Die van Lionel Messi naar PSG was er al eentje die kon tellen, maar volgens verschillende bronnen is er nog een absolute toptransfer op til: die van Kylian Mbappé (22) van PSG naar Real Madrid. Het Franse wonderkind weigert zijn contract in Parijs te verlengen en ‘De Koninklijke’ snakt naar een nieuwe superster – sorry Eden. De sterren voor een monstertransfer staan gunstiger dan ooit.