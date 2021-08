Eerste daguitstap van Neos As gaat naar Voeren

Na een korte leerrijke historieschets over Voeren werd een wandeltocht van 9,5 km aangevat. “Onderweg kregen we hier en daar nog meer interessante weetjes en anekdotes”, klinkt het bij de Neos-leden van As. “Het traject verliep over holle wegen, veldwegen met mooie panorama's, omhoog, omlaag, door het bos, langs beekjes, de tunnel van Veurs, typische vakwerkhuizen... Er werd tijd natuurlijk ook tijd genomen voor een picknick, een extra stop in een particuliere kijktuin met gezellige zithoekjes, een geleid bezoek aan de forellenkwekerij en... om bij te babbelen! We sloten de geslaagde dag af met een etentje op de binnenkoer van een plaatselijke horecazaak. Daarna ging het moe maar voldaan huiswaarts.”