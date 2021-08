Michael Storer won in Rincón de la Victoria de tiende rit in de Vuelta. Voor de Australiër van Team DSM meteen de tweede ritzege in deze editie. Mauri Vansevenant werd tweede. Primoz Roglic, die een grote vluchtersgroep liet wegrijden, staat zijn leiderstrui af aan de Noor Christian Odd Eiking. Roglic viel aan op de slotklim, maar kwam ten val.