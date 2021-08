UEFA eert aanvoerder Kjaer en medisch team dat Christian Eriksen redde na hartstilstand op EK

Elk jaar reikt de UEFA de President’s Award uit aan voetballers die buitengewone prestaties hebben geleverd of uitmuntende professionaliteit en voorbeeldige persoonlijke kwaliteiten aan de dag hebben gelegd. Doorgaans gaat de prijs naar voormalige spelers.

Dit jaar heeft UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin ervoor gekozen om “de echte helden van het EK” te eren, die Eriksen reanimeerden op het veld nadat de middenvelder van Inter Milaan een hartstilstand had gekregen. Het incident gebeurde tijdens de eerste groepswedstrijd van Denemarken op het toernooi tegen Finland.

De UEFA reikt de prijs uit aan alles samen negen mensen. Het gaat om vier leden van het medische team in het Parkenstadion in Kopenhagen, twee medische hulpverleners van de UEFA, twee medische stafleden van de Deense nationale ploeg en tot slot aanvoerder Simon Kjaer, de 32-jarige verdediger van AC Milaan.

“Dit jaar overstijgt de President’s Award het voetbal. Hij dient als een belangrijke en eeuwige herinnering aan hoe kostbaar het leven is en zet alles in ons leven in het duidelijkste perspectief”, zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “Toen Christian Eriksen neerzeeg op het veld in Kopenhagen, was ik, samen met miljoenen andere voetbalfans, diep geschokt en bezorgd. Tot ieders grote blijdschap en opluchting werd het leven van Christian uiteindelijk gered door het opmerkelijke professionalisme van het medische team. Ik heb de grootste bewondering voor de artsen en het medisch personeel voor hun uitstekende reactie en kalmte.”

Tot slot prijst Ceferin “de voorbeeldige leiderschapskwaliteiten en immense moed” van Kjaer in deze “uiterst kritieke situatie”.