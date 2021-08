Sorry, maar je kunt er wel nog iets aan doen: bijkomen is niet de schuld van je metabolisme … tenzij je al 60 bent

Wijt die extra kilo’s niet te snel aan een trager werkend metabolisme omdat je ouder wordt. Een nieuw internationaal onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science, wijst uit dat het metabolisme pas vertraagt rond ons zestigste … Daarvoor kun je je gewicht in principe onder controle houden. Geen nood: zelfs na je zestigste is dat mogelijk. Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA, duidt de studie.