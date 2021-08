VIDEO. Camerabeelden tonen gewapende overval op pyjamafeestje in Boom

Op camerabeelden is te zien hoe jonge mannen zich klaarmaken om pyjamafeestje te overvallen in de Bosstraat in Boom. — © rr

Boom

In de Bosstraat in Boom heeft in de nacht van zaterdag op zondag een vreemd incident plaatsgevonden. Een achttal jonge mannen viel gewapend een woning binnen, waar op dat moment een pyjamafeestje van de dochter des huizes bezig was. Een schot werd gelost en slechts enkele persoonlijke bezittingen zijn meegenomen als buit. “Waarom de verdachten het pyjamafeestje overvielen, is allesbehalve duidelijk”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerps parket.