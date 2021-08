Krmencik en EK-sensatie Schlick niet met Tsjechië tegen Rode Duivels, Kudela keert terug na lange schorsing

Tsjechië kan op 5 september in het WK-kwalificatieduel in Brussel tegen België rekenen op Ondrej Kudela. De centrale verdediger heeft er een schorsing van tien internationale wedstrijden opzitten na een racistisch incident.

De UEFA strafte Kudela dit voorjaar nadat de speler van Slavia Praag in het Europa League-duel tegen Rangers Glen Kamara racistisch had bejegend. Daardoor miste de 34-jarige Tsjech onder meer het EK, waarin zijn land de kwartfinales haalde.

“Uiteraard zijn we blij dat zo’n speler kan terugkeren”, verklaarde bondscoach Jaroslav Silhavy. “Zijn rustige en constructieve stijl is belangrijk voor ons.”

In de heenmatch tussen Tsjechië en België eind maart in Praag speelde Kudela nog 90 minuten mee. Het duel eindigde op 1-1. Michael Krmencik, toen diepe spits en ex-Club Brugge, is er niet bij. Ook prijsschutter Patrik Schick ontbreekt, door een schorsing.

Tsjechië speelt op 2 september eerst nog gastheer voor Wit-Rusland in groep E. Drie dagen later treffen ze de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion.