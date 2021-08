Hugo strijdvaardig over kanker van Nicole: “We gaan zelfs nog naar Saint-Tropez”

Het zijn beroerde tijden voor Nicole (74) en Hugo (73), het zingende echtpaar dat al jaren tot Vlaanderens bekendste en meest geliefde duo’s behoort. In januari verloor Nicole haar moeder, middenin coronatijd én middenin haar behandeling voor tegen kanker. Een diagnose die het echtpaar al begin 2019 kreeg. Na een hardnekkig verkoudheid opgelopen tijdens een vakantie in Oostenrijk, besloot Nicole toch even bij de dokter aan te kloppen. De arts was er niet helemaal gerust in en verwees haar door voor verdere tests. Toen bleek dat de kanker waartegen Nicole vijftien jaar geleden had gestreden en die geleid had tot een borstamputatie, terug was.

“Ik ga er niet al te veel over vertellen, het is al erg genoeg”, zegt een duidelijk aangedane Hugo. “We waren er vroeg bij, zo hoorden we van de dokters. Er zijn geen uitzaaiingen. Dat is nog een meevaller.”

Wat niet wegneemt dat het koppel alweer maanden in de onzekerheid leeft. “Een geluk bij een ongeluk is dat Nicole geen chemo moet krijgen, waardoor ze zich relatief goed voelt. Ze krijgt alleen pillen en ze reageert uitstekend op die medicatie. We hebben dus goede hoop.” Ook pijn heeft Nicole niet, maar zoals Hugo het zegt: je weet maar nooit met kanker.

Ondanks hun problemen proberen ze deze zomer toch samen te genieten: “Volgende week gaan we nog eens tien dagen naar Saint-Tropez. In juli zijn we daar ook al even geweest. We trekken al 43 jaar telkens naar hetzelfde hotel aan de Azurenkust. We zijn daar kind aan huis. We hebben de grootouders en de ouders gekend, nu zijn het ondertussen de kinderen die de zaak uitbaten. Het zal Nicole deugd doen. We rijden er in twee dagen naartoe, dat kan Nicole perfect aan. Maar eerst natuurlijk nog even langs de dokter, om ons ervan te vergewissen dat alles goed zal verlopen.”