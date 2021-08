De verdachte die de broodautomaten van bakker Wintmolders vernielt , is gevat. — © Rudi De Cock

Borgloon

Voor de inbraken in de broodautomaat van bakker Wintmolders in Borgloon is een verdachte opgepakt. Het parket Limburg laat weten dat de verdachte bekentenissen heeft afgelegd en dat hij binnenkort al voor de rechter moet verschijnen.