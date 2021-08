De Witte Kragen proeven bier voor Limburgs Landschap

Onlangs deed natuurvereniging Limburgs Landschap een oproep voor steun om de schade, veroorzaakt door de grote overstroming van de Maas, te helpen bekostigen. Dit viel bij het bestuur van De Witte Kragen niet in dovemansoren. Zij schoten dadelijk in actie. Tijdens de voorbije Smokkelmarkten werd hielden de Witte Kragen bij elk biertje dat over de toog ging, een deeltje van de opbrengst apart. Het op deze manier bij elkaar gesprokkelde bedrag van 350 euro ging naar Limburgs Landschap.