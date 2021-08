Franstalige zwemfederatie verontschuldigt zich voor niet-selectie Olympische Spelen van Valentine Dumont

De Franstalige zwemfederatie (FFBN) heeft dinsdag met een mededeling verontschuldigingen aangeboden voor hun aandeel in de niet-selectie van zwemster Valentine Dumont voor de Olympische Spelen van enkele weken geleden in de Japanse hoofdstad Tokio. “We willen ons ook verontschuldigen voor het gebrek aan empathie en communicatie ten aanzien van Valentine, haar coach en familie in de voorbije weken.”

Onze landgenote bleef begin deze zomer nipt boven de de internationale FINA-criteria, maar kreeg vervolgens een uitnodiging van de Internationale zwemfederatie om toch naar de Spelen te gaan. De criteria van de Belgische Zwembond (KBZB) waren echter strenger, wat een struikelblok bleek voor de selectiecommissie. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité BOIC selecteerde haar vervolgens niet voor Tokio, een beslissing die begin juli reeds zonder succes werd aangevochten door de FFBN.

“We erkennen onze verantwoordelijkheid in de niet-selectie van Valentine en willen ons daarvoor verontschuldigen”, klinkt het dinsdag. “Tijdens een vergadering hadden wij beslist om de FINA-criteria toe te passen wat betreft olympische selecties, maar vervolgens gingen wij in de fout door het BOIC daarvan niet op de hoogte te brengen. Zonder deze vergissing had Valentine dan ook op de Spelen gestaan. We willen ons ook verontschuldigen voor het gebrek aan empathie en communicatie ten aanzien van Valentine, haar coach en familie in de voorbije weken. We zijn ons bewust van onze tekortkomingen en willen er alles aan doen om Valentine te helpen haar volgende doelstellingen wel te bereiken en verzekeren haar daarvoor van optimale werkomstandigheden.”

Op de Olympische Spelen in Tokio kwamen met Louis Croenen en Fanny Lecluyse slechts twee Belgische zwemmers in actie. Ronald Gaastra, die in zijn carrière onder meer Frédérik Deburghgraeve en Pieter Timmers begeleidde, hield het nadien als coach voor bekeken omdat hij zich niet meer kon vinden in het beleid van de Vlaamse Zwemfederatie. Dirk Boets is er zijn opvolger, Ronald Claes is vanaf 1 september de nieuwe nationale coach.