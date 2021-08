Sint-Truiden

En eindigen doen we met een kort voetbalbericht. STVV heeft een nieuwe spits beet. Taichi Hara wordt geleend van het Spaanse Deportivo Alaves. Hara is een Japanse spits die tot voor kort in Kroatië voetbalde. Daar was hij goed voor 8 doelpunten in achttien wedstrijden.