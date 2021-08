Nieuwerkerkenaar Christophe Cox spreekt over zijn wereldberoemde rat

In september 2020 kreeg de rat Malawa, die getraind is om landmijnen op te sporen, de hoogste onderscheiding voor dieren. Ze werd opgeleid door Nieuwerkerkenaar Christophe Cox, die op dinsdag 14 september hierover een voordracht geeft in zijn thuisgemeente.

Christophe Cox werkt in Tanzania voor de ngo Apopo. Deze organisatie richt zich in de eerste plaats op het opleiden van ratten om tuberculose bij mensen op te sporen, of om landmijnen op te sporen. De dappere rat Malawa is daarvan het beste voorbeeld. Omdat het diertje tientallen landmijnen opspoorden ontving het een gouden medaille van dierenwelzijnsorganisatie PDSA.

Hoe Apopo precies te werk gaat, komt Cox uitleggen tijdens een voordracht in Nieuwerkerken op dinsdag 14 september om 19 uur in zaal De Brug. Ook Meryame Kitir, minister van ontwikkelingssamenwerking, en de ambassadeur van Tanzania zullen aanwezig zijn.

Deze avond is een organisatie van Gemeentelijk Comité Ontwikkelingssamenwerking Nieuwerkerken. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. De link vindt u onderaan dit artikel.

