Alain Maron: “Beslissing over Covid Safe Ticket in Brussel kan al eind september”

De Brusselse regering gaat zich binnenkort mogelijk buigen over het gebruik van het Covid Safe Ticket voor sectoren als de horeca en het nachtleven. Brussels minister van Gezondheid Alain Maron liet dinsdag tijdens de wekelijkse persmeeting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie verstaan dat een beslissing aan verschillende factoren verbonden is, maar mogelijk snel genomen kan worden.

Het gebruik van het Covid Safe Ticket werd afgelopen week een eerste keer naar voren geschoven door Brussels minister-president Rudi Vervoort, nu er in het gewest weer meer besmettingen opduiken. Maron vulde vandaag aan dat drie factoren daarbij doorslaggevend worden in de komende dagen en weken: de voortgang van de vaccinatiegraad, een eventuele stabilisatie van de besmettingsgraad en de toestand in het ziekenhuis.

“Die zijn natuurlijk aan elkaar verbonden, maar we moeten permanent de evolutie van deze factoren in het oog houden vooraleer we denken aan versoepelingen of verstrengingen”, stelt Maron. “Het is goed mogelijk dat we al aan het eind van de maand september een beslissing nemen over het gebruik van het Covid Safe Ticket, maar momenteel is daar nog geen debat over gehouden binnen de Brusselse regering”, vervolgt hij.

Er is intussen al contact opgenomen met de actoren op het terrein en de juridische kant van het gebruik van het Covid Safe Ticket wordt bekeken. Indien het nuttig kan zijn om de besmettingen in de hoofdstad onder controle te houden, is het een reële piste.

“Er zijn veel socio-economische verantwoordelijken die geloven dat het gebruik van het Covid Safe Ticket interessant kan zijn om bepaalde sectoren en activiteiten open te stellen, in plaats van ze onmogelijk te maken”, besluit Maron.