Belgische paardenfokker stuurt diepgevroren paardenembryo’s naar Verenigde Staten

De Belgische paardenfokker Mares of Macha is erin geslaagd om diepgevroren paardenembryo’s naar de Verenigde Staten te transporteren. Voor tien proefbuispaarden worden de vervoerskosten gereduceerd van 100.000 euro naar 1.000 euro. De ongeboren springpaarden worden dan ter plaatse, bij de koper in een draagmerrie geplant. “Dat is goed nieuws voor de Belgische springpaardenexport”, zegt Mares of Mancha dinsdag.