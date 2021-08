Nog geen duidelijkheid over einde Belgische repatriëringen uit Afghanistan

LIVE. Volg hier de laatste ontwikkelingen uit Afghanistan

Verschillende westerse landen, waaronder ook België, drongen er bij Washington op aan om langer in Kaboel te blijven, om de evacuatie-operatie verder te kunnen zetten. Dinsdagnamiddag zitten de G7-landen, voorgezeten door het Verenigd Koninkrijk, samen over de evacuaties. De Britse minister van Defensie Ben Wallace zei dinsdag nog aan Sky News dat het weinig waarschijnlijk is dat er een verlenging komt.

Premier De Croo zegt dat de Belgische repatriëringen moeilijk en gevaarlijk zijn. “Maar ondanks de chaotische omstandigheden, wil ik onze mensen ter plaatse danken voor het ongelofelijk werk.” De operatie gaat “de komende dagen” nog voort, klinkt het.

België heeft nog bijkomende militairen verscheept. “Onze mensen ter plaatse zijn al een hele tijd bijna dag en nacht aan het werken”, legt De Croo uit. De extra maatschappen zijn “uit voorzorg”. Ons land blijft zich concentreren op de activiteiten op de luchthaven. “Er zijn zeer weinig landen die zelf actief militaire extracties doen. Wij gebruiken veel methodes om mensen zo goed mogelijk te helpen op de luchthaven te geraken.”

Gevraagd naar een einddatum voor de operatie, blijft De Croo op de vlakte. “We doen de analyse. Het hangt af van hoeveel mensen nog het recht hebben om teruggebracht te worden, en ten tweede hoe lang we het nog veilig kunnen doen”, aldus de premier. “We volgen het van uur tot uur.”