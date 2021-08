Gerecht rolt bende op gespecialiseerd in internationale autodiefstal en -zwendel

Het Leuvense gerecht heeft afgelopen voorjaar een bende internationale autodieven en -zwendelaars opgerold. Bij dertien huiszoekingen die eind april en begin mei plaatsvonden in België en Nederland werden in acht verdachten van hun vrijheid beroofd. Vijf verdachten zitten in België nog in voorlopige hechtenis, twee anderen wachten in Nederland op hun overlevering aan ons land. Dat meldt het Leuvense parket dinsdag.