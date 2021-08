Helft van Brusselse besmettingen te wijten aan terugkerende reizigers

Het aandeel van de reizigers in de besmettingen in het Brussels gewest wordt steeds groter. Vorige week bleken de terugkerende reizigers nog verantwoordelijk voor een derde van het totaal aantal positieve gevallen, maar nu is dat aandeel al gestegen naar de helft. Vooral Marokko blijkt een probleemland. Dat bleek dinsdag op de wekelijkse persmeeting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.