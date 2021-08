Reclame Tiffany & Co met Beyoncé leidt tot storm van kritiek

Het Amerikaanse juwelenmerk Tiffany & Co pakt in een nieuwe reclame groots uit met Beyoncé en Jay-Z. Het powerkoppel poseert voor een gigantisch, nooit eerder publiekelijk vertoond, kunstwerk van Jean-Michel Basquiat in Tiffany-blauw. Kunstliefhebbers vinden het not done, volgens hen zou de artiest zich omdraaien in zijn graf als hij ziet dat zijn werk voor een commerciële stunt wordt gebruikt. Ook over de opzichtige diamant rond Queen B’s nek zijn velen niet te spreken ...

“Het kunstwerk wordt naar de achtergrond verdreven omdat de Carters zo nodig op de voorgrond willen staan. Dieptriest”, aldus een kritische fan. Iemand anders vindt dat Tiffany & Co het niet meer begrijpt als merk. “Denk je nu echt dat als je Beyoncé laat posteren met een peperdure diamant, potentiële klanten meteen in hun portemonnee gaan duiken om ook iets te kopen?”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hoewel de campagne het internet verdeelt, staat het wel vast dat het nalatenschap van Jean-Michel Basquiat al vaak werd gebruikt voor commerciële doeleinden. Zo verschenen prints van zijn werken eerder al op T-shirts, boots van Dr. Martens, uurwerken van Komono, verpakkingen van cosmeticamerk Urban Decay en zelfs op de outfit van een Barbie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Artestar, een wereldwijd licentiebureau dat de rechten bezit van Basquiats werk, liet eerder dit jaar in een interview weten dat “commercialisering een ondergeschikt onderdeel is van de marketing en het vertellen van verhalen achter hun samenwerkingen. Het product moet geweldig zijn, maar het is de emotionele band met de consument waar het echt om draait. We denken echt na over storytelling.”

Bloeddiamant

De campagne valt ook nog op om een andere reden, namelijk de bombastische gele diamant - een van de grootste ooit gevonden - rond Beyoncé’s nek. Die werd ontdekt in 1877 en sindsdien hebben slechts vier dames het juweel mogen dragen. De eerste was socialite Mary Whitehouse in 1957, gevolgd door Audrey Hepburn in 1961 toen ze de film Breakfast at Tiffany’s promootte. De diamant, waarvan de waarde rond de dertig miljoen euro wordt geschat, dook opnieuw op tijdens de Oscars in 2019. Toen hing hij rond de nek van Lady Gaga. Beyoncé is de vierde en de eerste zwarte vrouw die ermee mag pronken, in een outfit die knipoogt naar die van Audrey Hepburn in Breakfast at Tiffany’s.

Ook op het sieraad komt kritiek. “Hebben ze niet genoeg geld dat ze bloeddiamanten moeten promoten? Hoe staat dat tegenover de zwarte bevrijding in diamantmijnen? Teleurgesteld”, merkt iemand op in de reacties onder de campagnebeelden die op sociale media circuleren.