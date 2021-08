De behandeling van vrouwen zal een “rode lijn” zijn voor het talibanregime in Afghanistan. Dat heeft VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet dinsdag verklaard tijdens een bijzondere zitting van de VN-mensenrechtenraad over de situatie in het Aziatische land. Ze geef ook aan dat er ook geloofwaardige meldingen zijn over massa-executies, die sinds de machtsovername door de taliban hebben plaatsgevonden.