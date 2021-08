Vanaf 1 september wordt het nieuwe goederenrecht van kracht. Dat geeft vrederechters meer mogelijkheden. Zo kan de rechter ook bevelen een boom te snoeien in plaats van hem volledig te vellen. Voordien was dat onmogelijk. Dat moet leiden tot een ‘groenere’ rechtspraak. Ook dierenrechten krijgen een plaats in het nieuwe goederenrecht. Een overzicht: