In een olympisch jaar zet de Allianz Memorial van Damme traditiegetrouw alle Belgische olympiërs in de schijnwerpers. Dat is dit jaar niet anders. De zeven Belgische medaillewinnaars en de top 8-atleten van Tokio zullen aan het begin van de wereldvermaarde atletiekmeeting op vrijdag 3 september in het Koning Boudewijnstadion in Brussel gehuldigd worden.