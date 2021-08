Het pand van De Sjeiven Dörpel werd in 1804 gebouwd door een zekere Klaas Dewaal, die met de opbrengst van een kaartspelletje een vierkantshoeve neerpootte. — © Mark Dreesen

Maaseik

De hele zomer lang gaat de redactie van de Buurtkrant op zoek naar de mooiste, gezelligste en authentieke terrassen in Limburg. In de laatste aflevering van deze zomer: De Sjeiven Dörpel in Aldeneik (Maaseik).