De mysterieuze woordvoerder van ‘nieuwe taliban’: “aangename man” of “bloeddorstige leugenaar”?

Zabihullah Mujahid — © Los Angeles Times via Getty Imag

Een nieuwe, moderne, meer ruimdenkende versie van de brute extremisten die Afghanistan twintig jaar geleden in de greep hadden, zo stellen de taliban zichzelf dezer dagen voor. Belichaamd door Zabihullah Mujahid, de mysterieuze woordvoerder van wie er jarenlang zelfs geen foto bekend was, maar die Afghaanse vrouwen nu geruststelt dat ze niets te vrezen hebben. Al roepen getuigenissen over zijn verleden ernstige vragen op.