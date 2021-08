Turnclub Blijf Jong verwelkomt nieuw bestuur

Turnclub Blijf Jong uit Stokkem werd opgericht in 1969 en bestaat dus meer dan 50 jaar.. De vereniging kende een rijke geschiedenis met tal van disciplines in diverse leeftijdscategorieën: van kleuters tot keurgroep voor jeugd, voor dames en zelfs een mannengroep.Door concurrentie van andere hobby’s vielen één na één groepen weg en bleef enkel de damesgroep actief. Elke woensdagavond geven zij in de turnzaal van het Stedelijk Basisonderwijs onder leiding van meester Luc Van Haren het beste van zichzelf. Jarenlang was Suzanne Venken de drijvende kracht achter de damesgroep, en de link met het bestuur.Met het oog op de start van het nieuwe werkjaar werd onlangs in onderling overleg een bestuurswissel doorgevoerd. Gwen Reggers werd de nieuwe voorzitster. Zij werkt samen met Rita Opdenakker, die de functie van secretaris waarneemt, en Elly Mussen die de taak van penningmeester heeft opgenomen. De toekomst van de damesgroep van Blijf Jong is hierdoor verzekerd. Blijf Jongh start het werkjaar op woensdag 1 september.