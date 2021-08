Pasar Lanaken op fietsdriedaagse

"Op dag 1 fietsten we richting Boom en verkenden de Rupelstreek. We namen ook de tijd om het museum van de Rupelklei te bezoeken onder deskundige leiding van een gids. Dag 2 ging richting Leuven. Onderweg bezochten we het Belevingscentrum van Rock Werchter en dat van de grote oorlog in Tildonk. Dag 3 ging naar Lier maar eerst genoten we in Mechelen van "Het kunstuur" een tijdelijke tentoonstelling opgezet door de gebroeders Bourlon en namen even de tijd om Mechelen te verkennen. In Lier zijn we een kijkje gaan nemen in de Zimmertoren en het aanpalende museum."