Dartswereld aangeslagen na dood van 33-jarige Kyle Anderson: “Darts zal niet meer hetzelfde zijn”

“Een hele vriendelijke man en altijd leuk om tegen te spelen. We hebben veel geweldige partijen gespeeld. Rust zacht, vriend”, schrijft Michael van Gerwen en met hem vele anderen op sociale media.

Kyle Anderson kwam uit een echte dartsfamilie en was duidelijk geliefd in de dartswereld. Ook zijn vader en broer deden aan darts. Al op zijn zesde gooide Anderson zijn eerste pijltje naar het bord. Zeven keer stond de Australiër uiteindelijk op het WK darts van de PDC-bond. Vier keer haalde hij de zestiende finales. De enige prijs die hij won in zijn carrière was de Auckland Darts Masters in 2017 toen hij zijn landgenoot Corey Cadby met 11-10 versloeg in de finale. Hij gooide twee keer een negendarter: in 2013 tegen Ian White op het WK en in 2017 tegen Michael van Gerwen in de halve finale van het EK, maar verloor in die spannende partij uiteindelijk wel van de Brabander. Anderson betrad het podium altijd onder begeleiding van het nummer Sound of da Police van KRS-One.

Anderson had dit jaar afscheid genomen van de PDC om meer tijd door te kunnen brengen met zijn gezin in Australië. Hij had immers een tweede zoon gekregen. Maar vannacht is hij dus op 33-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is niet bekend. Anderson kampte met depressies, maar het is niet geweten of dat iets met zijn dood te maken heeft. Twee weken geleden postte hij voor het laatste iets op Instagram, een foto vanuit het ziekenhuis.

