Herk-de-Stad

Tijdens hun wekelijkse fietstochten ontmoetten de fietsers van de Okra-trefpunten Berbroek (12 fietsers) en Herk-de-Stad (24 fietsers) elkaar toevallig in café Oud Cortenaeken in Kortenaken. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om samen op de foto te gaan. Ook was het een blij weerzien met de vrienden van Herk-de-Stad.