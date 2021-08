Er doet een valse sms de ronde, die zogezegd uitgaat van het vaccinatiecentrum in Den Amer in Diest. De valse sms zegt dat je voor de vaccinatie 120 euro moet betalen.

In Den Amer zijn onder meer inwoners van Halen welkom. Het gaat dus duidelijk om een fake bericht. De vaccinatie in Den Amer is volledig gratis. Deze valse sms (en ook andere valse berichten) kan je melden op www.safeonweb.be. LW