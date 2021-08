Finalisten Miss Limburg International laten coronafrustraties varen tijdens dagje welness

Afgelopen zondag werden de finalisten van Miss Limburg International van het Bilzerse modellenbureau Models Inc verwend in het wellness salon Kzen in Scherpenheuvel. Zo genoten ze van een opkikkertje na het doorstaan van een donkere coronaperiode en het uitstel van de schoonheidsverkiezingen vorig jaar.

De finalisten van Miss Limburg International van vorig jaar hebben door corona een helse periode. Door de uitbraak van het virus konden ze niet deelnemen aan events, konden ze geen catwalks lopen en kon er in 2020 ook geen missverkiezing doorgaan. Daarom besloot Joseline Panis, CEO van het modellenbureau Models Inc, om hen eens te door een wellnesskuur aan te bieden bij Kzen in Scherpenheuvel.

De finalisten konden er al hun maandenlange opgekropte frustraties kwijtraken in de hot whirlpools en kregen er een professionele massage om hun stress te reduceren. Tegelijk konden ze proeven van lekkere hapjes en een drankje. Zo zijn ze weer opgeladen om deze herfst de catwalks af te lopen en eindelijk de finale van Miss Limburg te betwisten.

Vanaf 9 september starten bovendien ook weer de catwalktrainingen van Models Inc in de Ritmo dansstudios in Hasselt. Inschrijven kan nog via www.models_inc-int.be of op de casting call open dag op 2 september in dezelfde zaal.