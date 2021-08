Sint-Truiden

Jaarlijks gaan de fietsers van Femma Schurhoven-Melveren in de zomervakantie op daguitstap. Zo trokken elf Femma-dames op vrijdag 20 augustus vanuit Sint-Truiden met de fiets naar de mooie streek rond Tongeren. Het weer, de prachtige omgeving en de Tongenaren vielen enorm in de smaak. In totaal werd er zo’n 65 kilometer getrapt.