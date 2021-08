Okra Grote-Brogel speelt petanque en kubb op vernieuwde terreinen

Op donderdag 12 en 19 augustus 2021 heeft Okra Grote-Brogel met twaalf petanque- en acht kubbspelers hun sport kunnen beoefenen op mooie en vernieuwde banen aan Brueghelheem. Het gaat hier over een samenwerkingsverband tussen het stadsbestuur en het Okra-trefpunt Grote-Brogel. Ook de volgende donderdagen (in de namiddag) zal deze seniorensportbeoefening plaatsvinden.

Het stadsbestuur van Peer heeft aan Okra de nodige “dolomiet” ter beschikking gesteld om de petanquebanen aan Brueghelheem te renoveren. Okra en de deelnemende sporters hebben deze dolomiet met veel plezier verwerkt. Zo liggen deze sportbanen er weer netjes bij en kunnen de sporters van Okra hun geliefde sport beoefenen.

Er werd al veel jaren petanque gespeeld door Okra Grote-Brogel, maar het kubbspel is nieuw en wordt pas sinds dit najaar (2021) gespeeld in Grote-Brogel. De bezieler van dit sportieve gebeuren/initiatief is Okra-bestuurslid Thieu Theunissen. Uiteraard wordt hij hiervoor volledig gesteund door Okra-voorzitter Lut Schols, het volledige Okra-bestuur en de circa 20 actieve spelers.